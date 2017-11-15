Каха Каладзе представил кандидатов в главы управ районов столицы

15.11.2017 12:53 Мэр Тбилиси Каха Каладзе представил кандидатов в главы управ районов столицы.



Кандидатом в главы управы Сабурталинского района будет – Гаиоз Васадзе,

кандидат в главы управы Мтацминдского района – Давид Киркитадзе,

кандидат в главы управы Крцанисского района – Леван Джапаридзе,

кандидат в главы управы Вакийского района – Нодар Турдзеладзе,

кандидат в главы управы Дидубийского района – Ирма Заврадашвили,

кандидат в главы управы Чугуретского района – Зураб Чиквиладзе,

кандидат в главы управы Глданского района – Бека Микаутадзе,

кандидат в главы управы Надзаладевского района – Ираклий Хеладзе,

кандидат в главы управы Исанского района – Каха Лабучидзе,

кандидат в главы управы Самгорского района – Давид Кереселидзе.



Кандидатуры, представленные мэром Тбилиси, будут направлены в муниципальное собрание (сакребуло).

Столичный мэр Каха Каладзе заявил о своей полной поддержке в их будущей деятельности и пожелал им успехов.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

