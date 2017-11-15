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Каха Каладзе представил кандидатов в главы управ районов столицы


15.11.2017   12:53
Мэр Тбилиси Каха Каладзе представил кандидатов в главы управ районов столицы.

Кандидатом в главы управы Сабурталинского района будет – Гаиоз Васадзе,
кандидат в главы управы Мтацминдского района – Давид Киркитадзе,
кандидат в главы управы Крцанисского района – Леван Джапаридзе,
кандидат в главы управы Вакийского района – Нодар Турдзеладзе,
кандидат в главы управы Дидубийского района – Ирма Заврадашвили,
кандидат в главы управы Чугуретского района – Зураб Чиквиладзе,
кандидат в главы управы Глданского района – Бека Микаутадзе,
кандидат в главы управы Надзаладевского района – Ираклий Хеладзе,
кандидат в главы управы Исанского района – Каха Лабучидзе,
кандидат в главы управы Самгорского района – Давид Кереселидзе.

Кандидатуры, представленные мэром Тбилиси, будут направлены в муниципальное собрание (сакребуло).
Столичный мэр Каха Каладзе заявил о своей полной поддержке в их будущей деятельности и пожелал им успехов.






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