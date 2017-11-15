Отголоски кризиса 90-х - уровень рождаемости в Грузии снижается

15.11.2017 16:05 По данным первого полугодия 2017 года, смертность в Грузии превышает рождаемость. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель исполнительного директора Национальной службы статистики Тенгиз Цеквава.



«За первые шесть месяцев 2017 года рождаемость по сравнению с прошлыми годами впервые отстает от смертности, то есть количество умерших превысило количество рожденных. Этот процесс является отголоском того, что в 1990-х годах рождаемость упала практически наполовину», — заявил Цеквава.



По его словам, если в 1980-х годах в Грузии родилось около 450 тысяч девочек, то в 1990-х годах их количество составило уже 230 тысяч, то есть наполовину уменьшилось. Так как в фертильном возрасте сейчас находится именно это поколение женщин, то и детей у них, соответственно, меньше.

Представитель статистической службы подчеркнул, что из-за кризиса 90-х годов тенденция снижения уровня рождаемости будет продолжаться.



«Из-за того, что в 1990-х годах у нас был большой провал, уровень рождаемости у нас в течение ближайших лет, соответственно, уменьшится», — сказал Цеквава.



Цеквава напомнил, что по сравнению с переписью 1990-х годов население Грузии сократилось на 1,8 миллион человек.



По данным переписи 2014 года, население Грузии составляет 3,7 миллиона человек. Между тем по переписи 2002 года это число составляло 4,3 миллиона граждан.



Еще большее сокращение населения наблюдается по сравнению с данными конца 1989 года – когда население Грузии составляло 5,5 миллион человек.



Причиной сокращения населения в Грузии Цеквава назвал распад Советского Союза и последовавшие за этим вооруженные конфликты в Абхазии и Самачабло, а также активную миграцию, которая имела место в 1990-х годах.



Представитель статистической службы считает, что для повышения рождаемости государству необходимо улучшить экономическое положение в стране.















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