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Европарламент принял резолюцию в поддержку Грузии


15.11.2017   17:55
За девять дней до саммита Восточного партнерства, Европарламент принял резолюцию , которая поддерживает последующую интеграцию ассоциированных членов – Грузии, Украины и Молдовы.

После одобрения критериев, 519 депутатов поддержали присоединение к таможенному союзу и Шенгенскому партнерству. Против проголосовали 114 депутатов, 47 воздержались.

Резолюция сегодня же будет направлена Европейской комиссии и Совету Европы.

Европарламентарии также перед саммитом Восточного партнерства подготовили рекомендации. В рекомендациях идет речь о необходимости увеличения поддержки трех ассоциированных членов «Восточного партнерства», Грузии, Молдовы и Украины.

Европарламентарии вышли с инициативой, основать инвестиционный фонд, который поможет развитию малого и среднего бизнеса в этих странах.

Дебаты по резолюции в Европарламенте прошли 14 ноября. До их начала, европарламентарий Лайма Андрикиене заявила Первому каналу, что если в декларации саммита Восточного партнерства не будет новых предпосылок для динамики, в ней не будут важных элементов и видения политического будущего, тогда это будет демонстрацией беспомощности ЕС и потери времени.






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