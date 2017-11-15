Абашидзе: Упрощение визового режима для граждан Грузии - прерогатива РФ

15.11.2017 17:57 У нас нет никаких рычагов для принуждения российской стороны к тому или иному решению в связи с визовым режимом. Это полностью их прерогатива. Если российская сторона предложит инициативу и выразит желание обсудить эту тему, то мы готовы к разговору, — об этом специальный представитель премьер-министра Грузии по отношениям с Россией Зураб Абашидзе заявил накануне завтрашней встречи в Праге с заместителем министра иностранных дел РФ Григорием Карасином.



Как пояснил Абашидзе, Грузия отменила визовые требования для российских граждан. В целях содействия туризму российские граждане наряду с гражданами других стран могут находиться в Грузии в течение одного года.



«Такие комфортные условия созданы для российских граждан в Грузии», — подчеркнул дипломат.



РФ частично упростила визовый режим для граждан Грузии в 2016 году.



«Однако посещение России все равно связано с серьезными сложностями. Если с их стороны будет желание и готовность, мы выслушаем, и если они сделают конкретные шаги в этом направлении – то мы будем только приветствовать», — резюмировал Абашидзе.

















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