Глава МИД Бразилии посетит Грузию с первым официальным визитом

15.11.2017 18:10 15-16 ноября Грузию с первым официальным визитом посетит министр иностранных дел Федеративной республики Бразилия Алоусио Нуньес Ферейра.



Глава внешнеполитического ведомства Бразилии проведет встречи с президентом Грузии, премьер – министром и вице – премьером, министром иностранных дел Грузии.На встречах будут рассмотрены вопросы в рамках развития региональных и международных организаций, касающиеся двусторонних отношений в разных сферах.



После встречи с главой МИД Михаилом Джанелидзе, будет подписано соглашение между Грузией и Бразилией о сотрудничестве в сфере туризма, а также проведена совместная пресс – конференция.



В рамках визита Алоусио Нуньес Ферейра возложит венки и отдаст честь около мемориала погибших героев за территориальную целостность.



Примечательно, что Алоусио Нуньес Ферейра до своего назначения на пост министра иностранных дел, в ранге сенатора штата Сан – Пауло активно работал над вопросом углубления двустороннего сотрудничества между Грузией и Бразилией.

















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