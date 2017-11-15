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Глава МИД Бразилии посетит Грузию с первым официальным визитом


15.11.2017   18:10
15-16 ноября Грузию с первым официальным визитом посетит министр иностранных дел Федеративной республики Бразилия Алоусио Нуньес Ферейра.

Глава внешнеполитического ведомства Бразилии проведет встречи с президентом Грузии, премьер – министром и вице – премьером, министром иностранных дел Грузии.На встречах будут рассмотрены вопросы в рамках развития региональных и международных организаций, касающиеся двусторонних отношений в разных сферах.

После встречи с главой МИД Михаилом Джанелидзе, будет подписано соглашение между Грузией и Бразилией о сотрудничестве в сфере туризма, а также проведена совместная пресс – конференция.

В рамках визита Алоусио Нуньес Ферейра возложит венки и отдаст честь около мемориала погибших героев за территориальную целостность.

Примечательно, что Алоусио Нуньес Ферейра до своего назначения на пост министра иностранных дел, в ранге сенатора штата Сан – Пауло активно работал над вопросом углубления двустороннего сотрудничества между Грузией и Бразилией.







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