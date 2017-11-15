Виктор Долидзе может возглавить постпредство Грузии в Женеве

15.11.2017 18:26 Государственный министр по вопросам евроинтеграции Виктор Долидзе может возглавить постоянное представительство Грузии в Женеве.



По информации «Первого канала» ОВГ, решение уже принято. Долидзе будет и в составе делегации Грузии на Женевских переговорах.



Как известно, в результате реорганизации, аппарат государственного министра по вопросам евроинтеграции присоединяется к министерству иностранных дел.



К этому времени постоянным представителем Грузии при отделении ООН в Женеве и других международных организациях является Шалва Цискаришвили.

















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