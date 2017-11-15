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Виктор Долидзе может возглавить постпредство Грузии в Женеве
15.11.2017 18:26
Государственный министр по вопросам евроинтеграции Виктор Долидзе может возглавить постоянное представительство Грузии в Женеве.
По информации «Первого канала» ОВГ, решение уже принято. Долидзе будет и в составе делегации Грузии на Женевских переговорах.
Как известно, в результате реорганизации, аппарат государственного министра по вопросам евроинтеграции присоединяется к министерству иностранных дел.
К этому времени постоянным представителем Грузии при отделении ООН в Женеве и других международных организациях является Шалва Цискаришвили.
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