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Министр сельского хозяйства проведет в парламенте презентацию программы по борьбе с мраморным клопом
15.11.2017 18:31
Министр сельского хозяйства Леван Давиташвили выступит на заседании парламентского комитета по аграрным вопросам, где проведет презентацию действенного плана борьбы с мраморным клопом.
На сегодняшнем пленарном заседании депутат от оппозиции Акакий Бобохидзе обратил внимание на вопрос уничтожения паразита и призвал правительство серьёзно подойти к проблеме.
Мне кажется, что власти не совсем осознают масштабы проблемы с мраморным жуком, так как в этом году зона вредительства этого жука была только в Самегрело. Было потрачено 16 миллионов лари на искоренение проблемы паразита, но все тщетно. В будущем году правительство выделило на борьбу с мраморным клопом 14 миллионов лари, что не достаточно. Министр сельского хозяйства борется с проблемой только пропагандистскими методами. Какой смысл сажать урожай, если его все равно уничтожит мраморный клоп? Населению раздаются пестициды, а правительство не интересуется, есть ли у фермеров распылители? Паразит обитает не только в домах, но и в лесах. В мероприятия для борьбы должна быть включена авиация, так как в процессе может пострадать пчеловодство», отметил Бобохидзе.
К Акакию Бобохидзе обратился председатель аграрного комитета парламента Отар Данелия, который отметил, что мраморный клоп, это серьёзная проблема и с этим никто не спорит.
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