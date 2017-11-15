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Каладзе представил будущих руководителей городских служб


15.11.2017   18:38
Новый мэр Тбилиси Каха Каладзе представил будущих руководителей городских служб, которых должно утвердить сакребуло (горсовет).

"В первую очередь я буду требовать от каждой службы прозрачности и максимальной коммуникации с общественностью. Тбилисцы должны знать о вашей деятельности – что вы делаете хорошо или что вы должны делать еще лучше. Что нужно улучшить или в чем нам нужна поддержка общества. Мы должны максимально обеспечить участие общественности в процессе заботы о нашей столице", — сказал Каладзе на брифинге.

Он отметил, что будет требователен по отношению к каждой службе, чтобы работа мэрии в целом была эффективной.

"Мы все — я, работник каждой службы, каждый гражданин — служим Тбилиси и тбилисцам. Мы вместе с населением осилим все проблемы, вместе с населением осуществим маленькие и большие планы. Моя просьба и в то же время требование – чтобы все службы подобно часовому механизму создавали общий итог эффективной работы мэрии. Я уверен, что вместе мы обязательно это сможем", — сказал мэр.

Согласно представленному сакребуло списку, службу здравоохранения и социального обслуживания возглавит Гела Чивиашвили, службу транспорта — Мамука Мумладзе, службу благоустройства — Гиви Кублашвили, службу по делам молодежи, спорта и образования — Ираклий Гвилава, службу экономического развития — Андрия Басилая.

Финансовая служба перейдет под управление Гайоза Талаквадзе, служба безопасности — Нугзара Чонкадзе, служба культуры — Софии Кунцария.

Службу озеленения и экологии возглавит Гига Гигашвили, юридическую службу — Серго Биркадзе, службы закупок — Георгий Папава, а службу надзора — Георгий Багратиони.

Главой городской администрации станет Владимир Чигладзе.

Манана Топмаджишвили возглавит службу по связям с общественностью, а руководителем пиар-службы станет Екатерина Джоджуа.

Бывший футболист и экс-министр энергетики Грузии Каха Каладзе победил на выборах мэра Тбилиси 21 октября. В должность градоначальника он вступил 12 ноября.






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