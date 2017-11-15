Георгий Мосидзе: У сепаратизма нет будущего

15.11.2017 18:58 Украина и Грузия планируют создать парламентскую ассамблею. По информации члена парламентского большинства Георгия Мосидзе, эта идея была озвучена в ходе визита парламентской делегации Грузии в Украину.



"Во время визита в Украину была озвучена идея создания украинско-грузинской парламентской ассамблеи, которая раз в год поочередно проведет сессию. Объединением усилий с Украиной, и координацией действий мы сможем эффективней достичь стратегических целей на международной арене"- заявил депутат.



По его же словам, на минувшей неделе состоялся визит парламентской делегации в Украину, и наряду с официальными встречами в Верховной Раде, особенно следует выделить визит в зону антитеррористической операции Донецкой области.



"В период визитов иностранных делегаций в регион впервые именно грузинская делегация посетила поселок Широкино, находящийся в т.н. серой зоне на юге Донецкой области, восточнее Мариуполя, который во время военного конфликта 2014-2016 годов был практически полностью уничтожен, и где и сейчас действует особый режим безопасности. Посетили контрольно-пропускной пункт Новотроицк, и город Волвоваха. Встретились с украинскими военными, дислоцированными в регионе конфликта, и представителями местной власти, которые проинформировали нас о положении в регионе.



Мы специально начали свой визит с этого места Украины, чтобы воочию увидеть, чем сегодня живет Украина. У этой страны те же вызовы, что и у Грузии, и первым делом это борьба за суверенитет и территориальную целостность страны. Поддержанный Россией сепаратизм является главнейшей государственной проблемой всех трех стран, подписавших договор Ассоциации с Евросоюзом. Я имею в виду Грузию, Украину, Молдову. По обе стороны того погранично-пропускного пункта живут граждане Украины, и мы ясно увидели виртуальную стену, которую строит агрессивная внешняя политика России.



Такая же стена была построена в свое время в Приднестровье, на Ингури, в Хурвалети, и то же самое делается в Донбассе и Луганске. Это точный идентичный почерк, и требуются согласованные, совместные действия на международное арене, чтобы демонтировать эту стену зла, и это должно произойти так, как было сделано в Берлине в 1989 году. Все искусственные стены рано или поздно разрушаются, и эта стена сепаратизма тоже обязательно будет разрушена. У сепаратизма нет будущего, и визиты в сепаратистские регионы властей Науру, купленных за две копейки, не помогут этому"- заявил Георгий Мосидзе.

















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