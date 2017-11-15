Ратиани: В Грузии появился еще один политический заключенный

15.11.2017 19:25 В Грузии появился еще один политический заключенный и этим заключенным является Гога Ониани, - об этом на пленарном заседании парламента Грузии заявил депутат от меньшинства Серго Ратиани.



По словам Ратиани, в стране растет количество политических заключенных.



«Грузинская мечта» - как-то неповторимо советская, когда компенсирует свою несостоятельность и некомпетентность в деле строительства и развития страны насилием и политическим преследованием. В Грузии появился еще один политический заключенный и этим заключенным является Гога Ониани. С 2012 года Гога Ониани был активной политической фигурой и принимал участие не в одной протестной акции, а также был адвокатом политических заключенных, в том числе адвокатом политических заключенных, задержанных на акциях. Вы хотите сказать, что осуществилось верховенство закона, когда в этом деле не арестованы и не осуждены ни следователь, ни прокурор и ни полицейские, которые «проходили» по этому делу. Вы хорошо понимаете, какое верховенство закона имеет место!», - заявил Серго Ратиани.



Адвокат Гога Ониани был признан судом виновным и осужден сроком на 5 лет. Обвинение ему предъявлено по нескольким статьям, в том числе по обвинению в незаконном задержании, превышении служебных обязанностей и фальсификации доказательств.















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