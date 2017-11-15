Народный защитник сделал заявление в связи с решением власти создать новый следственный орган

15.11.2017 19:54 Народный защитник считает, что не имеет смысла создавать новый следственный орган, если он не будет обладать независимыми следственными механизмами.



Комментируя реформу, начатую по созданию независимого следственного механизма, Уча Нануашвили отметил, что изменения должны быть реальные, а не косметические. По мнению омбудсмена, новый следственный орган должен иметь право независимо вести дело, а также начинать правовое преследование, в противном случае он не будет эффективным.



"Если этот орган будет создан, важно, чтобы это был реально независимый орган. У него должно быть полномочие вести расследование дел, в том числе должен иметь возможность предъявлять обвинение. В определенной степени важно, чтобы это был новый орган, который не будет еще одним придатком существующих правоохранительных структур, а будет реально независимым. Если эти принципы будут соблюдены, и степень независимости будет сохранена, разумеется, есть шансы, что этот орган будет эффективным. Народный защитник уже четыре года призывает власть создать такой орган, и надеюсь, хотя бы сейчас он будет создан. Но если он не будет независимым, лучше вообще его не создавать "- заявил Нануашвили.



По словам народного защитника, важно чтобы строго были прописаны критерии отбора руководителя нового органа. Нануашвили надеется, что будет предусмотрен тот законопроект, который был подготовлен с участием международных и местных неправительственных организаций в минувшем году, и в подготовке которого участвовал также народный защитник.



"Лучше вообще не создавать новый институт, если у него не будет реального рычага независимости. Мы говорим о системных проблемах, и этим системным проблемам необходима реальная реформа, а не только косметические изменения. Я не исключаю, чтобы этот законопроект был направлен именно на косметические изменения, поскольку существуют многие требования международных неправительственных организаций, чтобы Грузия создала такой механизм"- заявил омбудсмен.



К информации, правительство уже начало работать над созданием нового следственного органа, который будет расследовать преступления, совершенные в правоохранительной системе, в том числе факты пытки и бесчеловечного отношения.

















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