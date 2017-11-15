Цихелашвили выступила на конференции «Религиозная толерантность в Грузии»

15.11.2017 21:15 Государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Грузии Кетеван Цихелашвили выступила на конференции «Религиозная толерантность в Грузии».



В конференции, организованной Государственным агентством по вопросам религии, участвовали лидеры религиозных организаций, члены парламента и правительства, представители дипломатического корпуса и университетов.



"Грузия действительно является страной выдающейся традиции с точки зрения этнического, религиозного, культурного многообразия. Я всегда говорю и скажу еще раз, что это уникальное богатство, которое есть у нас. Традиция, которую следует беречь, и в будущем укрепить институционально, юридически, и каждодневной практикой.



Усилия нашего аппарата направлены на то, чтобы каждый гражданин, невзирая на этническое или религиозное происхождение, был равно включен во все сферы жизни страны. Мы служим этой цели. В будущем наше государство по сотрудничеству всех структур и, разумеется, сотрудничеству нашего общества, продолжит ход к цели, называемой сохранением, и будущим укреплением нашей толерантной среды. Мы действительно должны быть в регионе, и возможно за его пределами примером многоэтнического, мультикультурного, европейского типа демократического и развитого государства"- заявила Кетеван Цихелашвили.



Целью конференции было повышение культуры толерантности в обществе. В докладах участников подчеркивалось существование в Грузии терпимости, как многовековой традиции, и опыт, который есть у религиозных организаций в данном контексте.

















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