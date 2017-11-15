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«Голос Америки» предупредили о возможном признании иностранным агентом в РФ


15.11.2017   21:18
Минюст России направил «Голосу Америки» уведомление о том, что Госдума приняла поправки о СМИ — иноагентах и что на радиостанцию эти поправки могут быть распространены. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник в ведомстве. Такое же уведомление, по словам собеседника агентства, направлено «Idel.Реалии» - региональному проекту «Радио Свободы».

По словам источника, в письме, в частности, говорится, что «поскольку в деятельности „Голоса Америки“ имеются признаки выполнения функций иностранного агента, то на него могут быть распространены ограничения, предусмотренные российским законодательством».

Ранее в среду, 15 ноября, Госдума приняла поправку, по которой Минюст сможет признавать иностранными агентами зарубежные СМИ. Согласно поправке, иностранными агентами можно будет признать «юридические лица, зарегистрированные в иностранном государстве» и «иностранные структуры без образования юридического лица».

Это изменение в законодательстве было инициировано после того, как телеканал Russia Today признали иноагентом в США.






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