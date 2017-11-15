Субари: цель изменений в правительстве — эффективность, а не экономия

15.11.2017 21:51 Кадровые и структурные изменения в правительстве Грузии были осуществлены не из-за экономии средств, а для повышения эффективности. Об этом сегодя на брифинге заявил министр по делам беженцев, расселению и вынужденно перемещенных лиц Созар Субари.



«Акцент сделан не на экономии денег, а на эффективности. Деньги, конечно же, будут сэкономлены, на тех же самых зданиях (принадлежащих министерствам – НГ) и многом другом, однако в этом случае, самым важным является повышение эффективности. Все сотрудники, которые эффективны, конечно же, останутся в результате слияния этих министерств, и выбор будет сделан именно на профессионалах — там, где специальности совпадают», — сказал Субари.



Он уточнил, что в результате слияния и аннулирования ряда министерств небольшая часть средств все-таки будет сэкономлена и они пойдут на осуществление запланированных проектов.



По словам Субари, более 90% бюджетов министерств выделена на конкретные проекты, финансирование которых вырастет за счет сокращения бюрократии.



«Когда мы говорим о сокращении бюрократических расходов, мы не должны думать об очень больших цифрах, так как затраты на зарплаты — очень маленькая часть бюджета. В основном во всех бюджетах министерств главной частью являются именно те проекты, которые осуществляются для наших граждан», — отметил Субари.



Премьер-министр Грузии Георгий Квиркиашвили в понедельник анонсировал кадровые и структурные изменения в правительстве, согласно которым число министерств сократится с 18 до 14. В правительстве больше не будет министерства энергетики, объединятся министерства сельского хозяйства и министерство охраны окружающей среды, будет упразднено министерства по делам спорта и молодежи, а также аппарат госминистра по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры.



Обновленный состав правительства сегодня проводит первое заседание, на котором будет утвержден проект поправок в закон «О структуре, полномочиях и правилах деятельности правительства Грузии».















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