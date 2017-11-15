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Министры иностранных дел Польши и Швеции подтвердили поддержку европейских устремлений Грузии
15.11.2017 22:08
В ходе совместного визита в Грузию министры иностранных дел Польши и Швеции выразили поддержку процессу европейской интеграции Грузии и усилиям страны с точки зрения реализации реформ.
Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиговски и министр иностранных дел Королевства Швеции Маргот Вальстрём провели переговоры с руководством Грузии и представителями гражданского общества.
Визит состоялся за две недели до Саммита Восточного партнерства ЕС, который пройдет в Брюсселе, и на котором Тбилиси надеется на получение сильных сигналов в поддержку своих европейских устремлений.
В 2009 году министры иностранных дел двух стран, инициаторов «Восточного партнерства», выразили поддержали поддержку от имени своих стран в отношении курса европейской интеграции Грузии, но подчеркнули необходимость продолжения реформ.
Выступая на совместной пресс-конференции, состоявшейся после встречи с министром иностранных дел Грузии Михаилом Джанелидзе, Витольд Ващиговски выразил надежду, что декларация Восточного партнерства будет удовлетворительной для Грузии, так как она предлагает «перспективу более тесных связей с ЕС».
«Конечно, мы бы предпочли предложить вам полноправное членство в ЕС, но, как вам известно, из-за сложной ситуации в ЕС это невозможно в данный момент», - добавил он, - «Мы скрестили пальцы и ждем вашего членства».
Он также подчеркнул, что ЕС «ценит» намерение Грузии и ее усилия по проведению реформ, чтобы сделать Грузию «страной, которая сможет войти в ЕС».
Министр также отметил, что Польша «никогда не признает» нарушение суверенитета и территориальной целостности Грузии. «Вы должны надеяться на нас, как на будущего члена Совета Безопасности ООН», - добавил он.
В своем заявлении министр иностранных дел Королевства Швеции Маргот Вальстрём в очередной раз выразила поддержку в отношении реформ в Грузии и пообещала, что останется «сильным сторонником» ее европейских устремлений.
«Грузия, как прогрессивный член Восточного партнерства, является образцовой в регионе с точки зрения демократических реформ и борьбы с коррупцией», - отметила она и добавила, что стране придется много работать в последующие годы в целях реализации в полной мере Соглашения об ассоциации, а также Соглашения о глубокой и всеобъемлющей свободной торговле, а также чтобы «еще больше усилить» свои институты.
Министр иностранных дел Швеции отметила, что у двух стран есть большие надежды на счет Грузии. «Есть сферы, где бы мы хотели видеть более активные усилия. Это: реформа судебной системы, гендерный баланс в процессе принятия политических решений и свобода СМИ».
На вопрос, разочаровал ли надежды Тбилиси текст декларации Брюссельского саммита относительно стремления Грузии к членству в ЕС, Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе ответил, что «нет никаких оснований для разочарования». «Грузия осуществляет все эти реформы для себя, своих граждан, своего государства и для того, чтобы страна стала действительно европейским государством».
Однако Джанелидзе также отметил, что страна ждет «соответствующего признания», и он верит, что «результат будет достигнут без разочарования и в результате усердной работы». «Грузия, своей трансформацией, своим очень активным диалогом и стратегическим партнерством с Европейским Союзом, действительно добьется цели, чтобы один прекрасный день стать полноправным членом Европейского союза».
В рамках визита министры иностранных дел двух стран встретились с президентом Георгием Маргвелашвили и премьер-министром Георгием Квирикашвили. Они также встретились с представителями Миссии наблюдателей ЕС в Грузии и вместе с патрулем миссии посетили село Одзиси на линии оккупации.
Civil Georgia
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