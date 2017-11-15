Казахстанские депутаты удивились опыту Грузии в оказании госуслуг

15.11.2017 22:30 Депутаты Комитета по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса Парламента РК посетили фронт-офисы госкорпорации «Правительство для граждан», передает корреспондент BNews.kz

Мажилисмены посетили специализированный ЦОН, отдел №8 ЦОН, единый контактный центр АО «НИТ», а также модернизированный ситуационный центр.



«Недавно на семинаре были представители из 14 стран. Конечно, они многому удивлялись. Сегодня мы в СпецЦОН смотрим какие недостатки есть, а что можно оптимизировать. Ели здесь раньше водители неделями околачивались, потом два дня, а сегодня они за два часа совершенно спокойно могут получить услуги. А вообще они эту услугу могут получить сегодня за 30 минут. Поэтому нам нужно менять стандарт и регламент. Мы удивились опыту Грузии, так как они всего за 7 минут все это делает. Мы должны к этому стремиться», - заявила депутат.



Как отметила Майра Айсина вопрос совершенствования государственных услуг является народным.



«Пока говорить, что действительно стопроцентно народный мы не можем, потому что из 746 госуслуг, которые находятся у нас в реестре, из них только 75% мы оказываем через принцип одного окна. Мы ставили цель свою, когда практически 90% проводили работы по принципу одного окна, чтобы никто не кланялся тому или одному чиновнику. Мы хотим дальше пойти, чтобы сделать принцип одного окна, мы хотим сделать принцип одного заявления и дальше вообще – принцип жизненного цикла», - сказала она.

По словам мажилисмена, самым проблемным вопросом является миграционная служба, которая работает недостаточно хорошо, как бы хотели депутаты.



«Нас не устраивает, что работники миграции работают только с 9:00 до 18:00. ЦОН работает до 20:00. Мы бы хотели, чтобы работники внутренних дел тоже сидели до 20:00 как и все работники ЦОНа. Приятные изменения в том, что можно получить любую услугу без всякой проволочки, никому не кланешься, а просто по своему регламенту получаешь свою услугу. Мы должны стремиться работать еще лучше. Основной препон-не совершенствование информационных систем, наши 16 регионов работают по разным типовым регламентам. Нужно все приводить в соответствие. К 2019 году уже 85% будут оказываться методом одного окна», - продолжила она.



В свою очередь, депутат Мажилиса Парламента Павел Казанцев подчеркнул, что пока только Астана и Алматы и еще несколько регионов находятся в привилегии по оказанию госуслуг.



«Наша задача с правительством посмотреть какие нормативные акты, законы, подзаконные акты изменить, какое бюджетирование зарезервировать для того, чтоб это ушло до уровня райцентров, где каждый казахстанец мог почувствовать это благо. Нам нужно максимально пропагандировать то, что такие возможности есть, что это можно получать и это скоро придет в район. У нас очень малое количество казахстанцев, к сожалению, которые пользуется ЭЦП», - сказал депутат.



По его словам, опыт Астаны и Алматы должны мультиплицировать в районы. И ни одно ведомство не должно скрывать свои базы данных. Вместо этого нужно слить их воедино, чтобы упростить способ оказания госуслуг.



«Есть вопрос, который мы рассматриваем постоянно, это унификация баз данных и это не относится к правительству для граждан. Условно говоря, что в одном ведомстве база, где человек, его ИИН и дальше какие-то параметры в одном формате, в другом ведомстве в другом формате, а в третьем, где получают услугу совсем в другом. И они не стыкуются. И тут нужны программные определённые вещи плюс амбиции некоторых ведомств немного приглушить, потому что у нас особенно спецорганы говорят, что не дадут базу данных. ФИО, базовые данные, данные, которые касаются судимостей - что их секретить? Их не нужно вывешивать на улице, потому что это персональные данные, но тот же самый работодатель должен пароль работника набрать и увидеть, что он судимостей не имеет», - резюмировал Павел Казанцев.















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