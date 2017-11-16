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Вид на жительство в Украине отменили грузинскому журналисту
16.11.2017 10:28
Украинские власти аннулировали вид на жительство грузинскому журналисту Тамазу Шавшишвили, теперь он должен покинуть страну, сообщает экс-глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили.
"Тамаз Шавшишвили, журналист грузинской телекомпании Рустави-2, который был командирован освещать деятельность Саакашвили, отменили вид на жительство и он должен немедленно покинуть территорию Украины как "угроза безопасности страны", – написал М.Саакашвили на своей странице в Фейсбук в среду.
В качестве подтверждения своих слов М.Саакашвили представил фотокопию решения Главного управления Государственной миграционной службы (ГМС) Украины в г.Киеве от 14.11.2017 об отмене вида на временное проживание, предоставленного Т. Шавшишвили 24 ноября 2016 года.
Отмена вида на временное проживание осуществлена согласно подпункту 4 пункта 19 постановления Кабинета министров Украины от 28 марта 2012 года № 251 "Порядок оформления, изготовления и выдачи вида на временное жительство и вида на постоянное жительство". Подпункт 4 предусматривает, что вид на жительство отменяется территориальным органом или подразделением ГМС, который ее выдал, "в случае, когда действия иностранца и лица без гражданства угрожают национальной безопасности, общественному порядку, здоровью, защите прав и законных интересов граждан Украины и других лиц, проживающих в Украине".
В то же время, украинское законодательство предусматривает возможность обжалования решения ГМС, о чем указано в примечании к копии решения от 14.11.2017 . Т. Шавшишвили в течение месяца со дня получения копии решения ГМС имеет право "на его обжалование путем обращения в ГМС или суд; обжалование такого решения останавливает его исполнение".
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