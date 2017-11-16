«Европейская Грузия» позиционирует себя как либеральная партия

16.11.2017 10:51 От «Национального движения» нас отличает то, что мы, в любом случае, признаем выборы, как единственный легитимный инструмент смены власти, — об этом генеральный секретарь «Европейской Грузии» Гиги Угулава заявил в передаче «Актуальная тема с Макой Цинцадзе» на Первом Канале.



По его словам, «Европейская Грузия» никогда не собирается объявлять бойкот выборам.



«Мы примем участие во всех выборах, так как это возможность для партии или того или иного кандидата ознакомить общественность со своим видением, соответственно получить отдачу и создать повестку дня», — заявил Гиги Угулава.



По его словам, «Европейская Грузия» уважает процедурную демократию.



«Это не партия одного человека, а объединение множества амбициозных людей, со здоровой точки зрения. Это единство по ценностям многих независимых, сильных людей, можно даже сказать — сорвиголов. Наша партия более либеральная, больше основана на принципах, а «Национальное движение больше движется в сторону радикализации», — заявил генеральный секретарь партии.



Он также отметил, что партия избегает говорить о прошлом.



«Мы не уклоняемся от разговора о прошлом, проступках, или даже преступлении, так как это наша боль. Разговор, сам по себе, означает рефлексию. Когда история оценит события перебродившими эмоциями, то десятилетнее правление будет оценено как важное продвижение нашей страны и период строительства государственности страны», — заявил Угулава.



По его словам, в течение десятилетнего правления были сложнейшие вызовы и серьезные системные провалы, в том числе в пенитенциарное системе, а не только в силовой системе.



«Опоздала вторая волна реформ. С 2010 года экономическая либерализация и так проходила, и должна была начаться существенная политическая либерализация», — заявил Гиги Угулава.



Напомним, что «Европейская Грузия» была создана бывшими членами «Единого национального движения» после последних парламентских выборов. В результате раскола в новой партии оказались большинство депутатов парламента, выбранных от ЕНД. Лидерами партии являются Гиги Угулава, Гига Бокерия, Елена Хоштария.















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