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Евродепутат: «Восточному партнерству» нужен новый динамизм, а странам региона – помощь


16.11.2017   11:36
«Восточное партнерство», которое было инициировано 8 лет назад, является одной из успешных инициатив Евросоюза (ЕС) во внешней политике, - заявил евродепутат Ясенко Селимович.

«Эта инициатива дала нам практические и ощутимые результаты. Самое же главное то, что граждане Грузии, Молдовы и Украины пользуются безвизовым режимом. Однако, этому партнерству нужен новый динамизм, а странам региона – помощь. Украине нужна помощь, чтобы противостоять российской оккупации, а двум другим странам помощь нужна в противостоянии с российским влиянием. Только с этой помощью смогут эти страны сделать шаг в сторону ЕС», - заявила она.

В Европарламенте прошло голосование по резолюции, связанной с саммитом «Восточного партнерства», которая предполагает поддержку Грузии, Украины и Молдовы. Ее поддержали 519 евродепутатов, против проголосовали 114, а 47 – воздержались.

Согласно процедуре, принятая резолюция будет направлена в Еврокомиссию и Совет ЕС.






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