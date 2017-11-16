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Премьер Грузии приветствует принятие отчета о «Восточном партнерстве»
16.11.2017 11:49
Приветствуем принятие отчета о «Восточном партнерстве» при поддержке абсолютного большинства депутатов Европарламента, — об этом премьер-министр Георгий Квирикашвили распространил заявление в социальной сети «Фейсбук».
Как говорится в заявлении премьера, принятие отчета о «Восточном партнерстве» является важным решением перед саммитом восточного партнерства и еще одним посланием в поддержку Грузии и стран-партнеров.
«В рекомендациях европапарламентариев отображена полная поддержка приоритетных для Грузии вопросов, таких как европейские стремления Грузии и необходимость наметить долгосрочные цели в отношениях Грузии-Евросоюза.
Важно, что отчет Европейского парламента включает в себя четкие послания в связи с суверенитетом и территориальной целостностью стран «Восточного партнерства», в том числе Грузии, оккупацией двух регионов Грузии и невыполнением Россией международных обязательств и есть призыв к увеличению роли Евросоюза в деле мирного решения конфликтов.
Очень важно, что со стороны Европарламента внимание заостряется на практической помощи странам Восточного партнерства, что подразумевает содействие инвестиционным проектам и деятельности малых и средних предпринимателей и осуществление инфраструктурных проектов и упрощение возможностей учебы в образовательных учреждениях Евросоюза для граждан Грузии», — отмечается в заявлении премьера.
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