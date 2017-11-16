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Вольски: законодательный пакет к закону «О вещании» является полноценным


16.11.2017   12:21
По мнению заместителя председателя парламента Грузии Георгия Вольского, пакет поправок к закону «О вещании» является полноценным, в котором учтены соображения как парламентского большинства, так и мнения других сторон.

При этом, как отметил Вольски, не по всем вопросам существует единодушный подход, что представляется нормальным явлением.

«Главная тема, к которой часто обращаются наши оппоненты, касается финансирования Общественного Вещателя. Некоторые считают, что финансирование должно быть полностью привязано к государству. Руководители же международных организаций подтверждают нам, что финансирование Общественного Вещателя должно находиться в привязке к ВВП страны и не должно зависеть от правительства», — подчеркнул Вольский.

Сегодня в парламенте состоится рассмотрение проекта пакета законодательных поправок в закон «О вещании» в первом чтении.






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