Каладзе отзовет проект бюджета, представленный его предшественником

16.11.2017 12:35 Каха Каладзе отзовет из городского собрания проект бюджета Тбилиси. Причиной того новый градоначальник называет то, что в проекте бюджета, представленного Давидом Нармания, не могли быть учтены приоритеты его команды.



"Мы, разумеется, отзовем из городского собрания проект бюджета Тбилиси, поскольку его представил Давид Нармания, и в нем не предусмотрены наши приоритеты"- заявил Каха Каладзе.



По его словам, он вместе с новой командой поработает над проектом бюджета столицы, и вернет в городское собрание с новыми приоритетами.



"Мы отзовем бюджет, и вернем его с определенными нами приоритетами, которые будут предусмотрены на будущий год. Проектов много: площадь Гудиашвили, Орбелиани, исторических частей Старого Тбилиси. Это инфраструктурные проекты, строительство новых дорог и эстакад"- заявил Каха Каладзе.



Городское собрание начнет рассмотрение столичного бюджета на будущей неделе. Документ уже находится в городском собрании, и составляет 815 миллионов лари, что на 11 миллионов меньше по сравнению с прежними параметрами.



У депутатов есть время для внесения изменений в финансовый документ до 25 ноября. После этого проект опять вернется на рассмотрение в мэрию, и уже максимум до 10 декабря Каха Каладзе лично представит окончательный вариант бюджета на утверждение в городское собрание.



















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