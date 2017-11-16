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Каладзе отзовет проект бюджета, представленный его предшественником


16.11.2017   12:35
Каха Каладзе отзовет из городского собрания проект бюджета Тбилиси. Причиной того новый градоначальник называет то, что в проекте бюджета, представленного Давидом Нармания, не могли быть учтены приоритеты его команды.

"Мы, разумеется, отзовем из городского собрания проект бюджета Тбилиси, поскольку его представил Давид Нармания, и в нем не предусмотрены наши приоритеты"- заявил Каха Каладзе.

По его словам, он вместе с новой командой поработает над проектом бюджета столицы, и вернет в городское собрание с новыми приоритетами.

"Мы отзовем бюджет, и вернем его с определенными нами приоритетами, которые будут предусмотрены на будущий год. Проектов много: площадь Гудиашвили, Орбелиани, исторических частей Старого Тбилиси. Это инфраструктурные проекты, строительство новых дорог и эстакад"- заявил Каха Каладзе.

Городское собрание начнет рассмотрение столичного бюджета на будущей неделе. Документ уже находится в городском собрании, и составляет 815 миллионов лари, что на 11 миллионов меньше по сравнению с прежними параметрами.

У депутатов есть время для внесения изменений в финансовый документ до 25 ноября. После этого проект опять вернется на рассмотрение в мэрию, и уже максимум до 10 декабря Каха Каладзе лично представит окончательный вариант бюджета на утверждение в городское собрание.








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