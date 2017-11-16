Спикер парламента Грузии назвал резолюцию Европарламента «крайне важной»

16.11.2017 13:13 Резолюция, которую принял 15 ноября Европарламент в отношении Грузии, Украины и Молдавии, крайне важна, считают в парламенте Грузии, подчеркивая, что этот документ стал откликом на совместное заявление председателей парламентов трех стран «Восточного партнерства», которое было составлено по инициативе спикера грузинского парламента Ираклия Кобахидзе.



«Перед саммитом «Восточного партнерства» Европарламент принял очень значительную резолюцию. Ее принятию способствовало заявление председателей парламентов трех стран, которое было разработано по инициативе председателя парламента Грузии. В резолюции выражены очень важные для нашей страны аспекты, такие, как политическая поддержка, а также четко проявляется воля Европарламента к усилению поддержки Грузии и увеличению финансирования для имплементации соглашения об ассоциации», — заявила, комментируя документ, первый вице-спикер парламента Грузии Тамар Чугошвили.





Председатель парламентского комитета по интеграции с Европой Тамар Хулордава, со своей стороны, отметила, что ее комитет активно участвовал в работе над проектом этой резолюции и проводил консультации с руководителями политических групп и соавторами документа.



«Европарламентарии учли наши предложения и на их основании составили и поддержали резолюцию», — заявила Хулордава.



Саммит «Восточного партнерства» пройдет 24 ноября в Брюсселе. В преддверии саммита, 15 ноября, Европарламент принял резолюцию с рекомендациями Совету Евросоюза, Еврокомиссии и Европейской службе внешних действий. В документе говорится о необходимости дальнейшего углубления сотрудничества с Грузией, Молдавией и Украиной. Евросоюзу рекомендуется увеличить финансовую помощь этим странам и создать для них целевой инвестиционный фонд для осуществления социальных, инфраструктурных и экономических проектов. В резолюции также подчеркивается необходимость сохранения для этих стран политики открытых дверей.















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