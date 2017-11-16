Саакашвили: В Украине должны быть новые люди, 300 новых спартанцев

16.11.2017 13:27 Михеил Саакашвили заявил, что за 70 дней можно полностью поменять законодательство в стране. Об этом он рассказал на политическом ток-шоу "Украинский формат".



"В Украине должны быть новые люди, 300 новых спартанцев - конституционное большинство. Пусть их выберут люди. Они придут с одним условием - они приходят только на один год. Они приходят с четким списком законодательных инициатив", - рассказал Саакашвили.



Третий президент Грузии напомнил, что за время правления он поднял бюджет страны в 12 раз, а ВВП - в четыре раза.



"Мне говорят, что я лузер, те люди, которые довели страну до состояния самой бедной страны в Европе. Когда я стал президентом, Грузия была в 2,5 раза беднее Украины. Когда я закончил, мы были в два раза богаче", - подчеркнул третий президент Грузии.



По его словам, за 70 дней можно поменять законодательство. "Можно отменить медицинскую реформу, которую я считаю профанацией. Можно сделать страховую медицину, полностью поменять систему здравоохранения, на две трети сократить госаппарат, можно отменить 70-80% глупых регуляций, которые убивают бизнес", - заявил Саакашвили.



По словам Саакашвили, можно за полгода поменять госаппарат, а также "пересажать всех воров за первых два месяца". Также он добавил, что "новые люди" должны править только год.















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