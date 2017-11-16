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Саакашвили: В Украине должны быть новые люди, 300 новых спартанцев


16.11.2017   13:27
Михеил Саакашвили заявил, что за 70 дней можно полностью поменять законодательство в стране. Об этом он рассказал на политическом ток-шоу "Украинский формат".

"В Украине должны быть новые люди, 300 новых спартанцев - конституционное большинство. Пусть их выберут люди. Они придут с одним условием - они приходят только на один год. Они приходят с четким списком законодательных инициатив", - рассказал Саакашвили.

Третий президент Грузии напомнил, что за время правления он поднял бюджет страны в 12 раз, а ВВП - в четыре раза.

"Мне говорят, что я лузер, те люди, которые довели страну до состояния самой бедной страны в Европе. Когда я стал президентом, Грузия была в 2,5 раза беднее Украины. Когда я закончил, мы были в два раза богаче", - подчеркнул третий президент Грузии.

По его словам, за 70 дней можно поменять законодательство. "Можно отменить медицинскую реформу, которую я считаю профанацией. Можно сделать страховую медицину, полностью поменять систему здравоохранения, на две трети сократить госаппарат, можно отменить 70-80% глупых регуляций, которые убивают бизнес", - заявил Саакашвили.

По словам Саакашвили, можно за полгода поменять госаппарат, а также "пересажать всех воров за первых два месяца". Также он добавил, что "новые люди" должны править только год.






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