Бодзашвили: Рекомендация Европарламента открывает путь к функциональному членству в ЕС

16.11.2017 14:20 Рекомендация, представленная Европарламентом Евросоюзу и Еврокомиссии перед рижским саммитом, открывает нашей стране путь к тематическому, функциональному поэтапному членству в Евросоюзе - заявил специалист европейского права Леван Бодзашвили.



По его же мнению, данная рекомендация полностью отражает видение, опубликованное несколько месяцев назад министром иностранных дел Грузии об углублении тематического сотрудничества с Евросоюзом, и по существу является шагом вперед с точки зрения европейской интеграции.



"Новая программа "Восточного партнерства + " (EaP+), предусмотренная данной рекомендацией, дает возможность осуществить интеграцию Грузии в таможенный и энергетический союз, цифровой и единый рынок, транспортные и индустриальные партнерства Евросоюза, агентства и программы ЕС, посредством повышенного участия и, что чрезвычайно важно, интеграции в зоне Шенген, а также обеспечения усиленного сотрудничества в сферах безопасности и обороны.



Наряду с этим важно, что появляется возможность принятия немедленных мер по таким вопросам, как отмена тарифов роуминга между нами и Евросоюзом, включение в высокий интернет пятого поколения и коммуникационную сеть, установление односторонних индивидуальных тарифных превенций и др.



В то же время достижение вышеизложенного Евросоюз увязывает с необходимостью усиления реформ с точки зрения судебной, государственной, административной и избирательной системы. В частности рекомендация призывает институты Евросоюза, усилить использование политики условности по отношению выполнения этих реформ, что подразумевает, что получить все вышеупомянутые блага будет возможно только прямо пропорционально реформам, проведенным страной-партнером.



Эта рекомендация полностью отражает видение министра иностранных дел Грузии, опубликованное несколько месяцев назад об углублении тематического сотрудничества с Евросоюзом, и по существу является шагом вперед с точки зрения европейской интеграции"- заявил Леван Бодзашвили.

















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