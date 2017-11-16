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Маккейн: Путин знает, что наибольшей угрозой для его диктатуры является правда
16.11.2017 14:24
Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн возмутился принятием Госдумой РФ закона о СМИ - "иностранных агентах". По его словам, недопустимо сопоставление деятельности телеканала RT с "Голосом Америки" и "Радио Свобода". Заявление распространил офис Маккейна в среду, 15 ноября.
"Россия Владимира Путина близка к тому, чтобы признать международные СМИ "иностранными агентами", предположительно, - в качестве ответного шага на требование Минюста США по отношению к RT", - заявил Джон Маккейн. По словам сенатора от Аризоны, журналисты таких СМИ, как "Голос Америки", "Радио Свобода", CNN и BBC "ищут правду, вскрывают ложь и призывают правительства к ответу".
Журналисты телеканала RT, напротив, "являются пропагандистами, которые скрывают правду, распространяют ложь и пытаются подорвать демократические правительства, чтобы продвигать повестку Владимира Путина", отметил Маккейн.
"Путину не нужны оправдания, чтобы расправиться с зарубежными СМИ, также как ему не нужны были оправдания для убийств многочисленных журналистов и политических оппонентов в последние годы. Путин знает, что наибольшей угрозой для его диктатуры является правда и готовность истинных российских патриотов высказывать ее и действовать в соответствии с ней", - сказано в заявлении.
США и их союзники будут и впредь поддерживать право российского народа на доступ к СМИ, сообщающим правду, добавил Маккейн. 15 ноября Госдума РФ единогласно приняла закон, который позволяет признавать СМИ "иностранными агентами" в случае, если они получают финансирование из-за рубежа. Ранее Минюст США потребовал от руководства RT America предоставить до 13 ноября необходимые документы для регистрации в качестве "иностранного агента" в США.
DW
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