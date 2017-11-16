Каладзе: В тбилисских управах начнутся реорганизации

16.11.2017 15:13 В тбилисских управах начнутся реорганизации, - об этом заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. По его словам, о деталях в этом направлении общественность узнает в будущем.



«Когда мы говорим в общем об оптимизации и реорганизации, разумеется, тут не подразумевается лишь мэрия. Реорганизации и оптимизация планируется и в управах. Что и как будет сделано, об этом общественность узнает в будущем», - заявил Каха Каладзе.



Мэр Тбилиси Каха Каладзе вчера представил кандидатов в главы управ 10-ти районов Тбилиси.















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