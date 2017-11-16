Резолюция Европарламента представляет собой видение ориентированное на будущее - Джанелидзе

16.11.2017 15:58 По словам министра иностранных дел Грузии Михаила Джанелидзе, имея такую твердую, и громогласную поддержку со стороны европейских политических групп, Грузия обязательно достигнет поставленной цели.



«Принятие этого документа очень важно перед саммитом Восточного партнерства и не только, так как резолюция несет видение, ориентированное на будущее.



Для Грузии важно то, что ведущие европейские политические группы рассматривают свои отношения с членами Восточного партнерства и Грузией не только в разрезе отношений с ассоциированными членами, но и вне соглашения.



Наша цель, чтобы достичь максимального сближения с ЕС и стать его полноправным членом. Мы обязательно этого добьемся. Мы ждем, что идеи и инициативы, которые заявлены в резолюции, будут практически рассмотрены как на уровне комиссий и Евросовета, так и получат полную поддержку Евросоюза», — заявил Джанелидзе.



Европарламент призывает институты ЕС, чтобы саммит Восточного партнерства еще раз признал европейские устремления Грузии, Украины и Молдовы. Соответствующая резолюция была принята накануне на сессии Европарламента в Страсбурге.





Документ поддержали 519 депутатов, против высказались 114. Саммит Восточного партнерства пройдет 24 ноября.















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