В Тбилиси проходит конференция «Вышеградской четверки»

16.11.2017 16:02 При организации «Бизнес совета Евросоюз Грузия» и поддержке посольств стран «Вышеградской четверки» (Чехия, Польша, Венгрия и Словакия) проходит конференция — «Страны Вышеградской четверки и Грузия — перспективы развития экономического сотрудничества».



Конференцию открыл заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Залкалиани. На мероприятии присутствует посол ЕС в Грузии Янош Херман. Также присутствуют представители более 100 компаний из Грузии и стран Вышеградской четверки, представители аккредитованного в Грузии дипломатического корпуса и правительственных ведомств.



Цель конференции – рассмотрение существующих между Грузией и Вышеградскими странами перспектив экономического сотрудничества и обмен экономическим опытом между странами.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

