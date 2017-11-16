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В Тбилиси проходит конференция «Вышеградской четверки»
16.11.2017 16:02
При организации «Бизнес совета Евросоюз Грузия» и поддержке посольств стран «Вышеградской четверки» (Чехия, Польша, Венгрия и Словакия) проходит конференция — «Страны Вышеградской четверки и Грузия — перспективы развития экономического сотрудничества».
Конференцию открыл заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Залкалиани. На мероприятии присутствует посол ЕС в Грузии Янош Херман. Также присутствуют представители более 100 компаний из Грузии и стран Вышеградской четверки, представители аккредитованного в Грузии дипломатического корпуса и правительственных ведомств.
Цель конференции – рассмотрение существующих между Грузией и Вышеградскими странами перспектив экономического сотрудничества и обмен экономическим опытом между странами.
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