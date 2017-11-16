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Посол ЕС в Грузии надеется на активное сотрудничество с новым составом правительства


16.11.2017   16:24
В правительстве Грузии произошло много структурных изменений, мы надеемся продолжить наши контакты с различными представительствами правительства», — заявил посол ЕС в Грузии Янош Херман.

Янош Херман выразил надежду, что активное сотрудничество продолжится с новыми министрами правительства Грузии.

«Это решение принадлежит правительству Грузии. Мы благодарим тех людей, экс-министров, которые сейчас покидают должности. У нас с ними очень хорошие отношения. Я надеюсь, что активное сотрудничество продолжится с новоназначенными министрами. Произошло много структурных изменений, после того, как они вступят в силу, надеемся, что активное сотрудничество продолжится с различными представительствами правительства Грузии и мы увидим, как можно будет продолжить отношения в новой среде», — заявил Янош Херман.

Посол ЕС также говорил об объединении министерств иностранных дел и европейской интеграции.

«Аппарат государственного министра работал с офисом премьера, однако мы должны посмотреть, кто будет отвечать за это, и решить, как мы будем сотрудничать в этих обстоятельствах, пока это не произойдет, я ничего не могу сказать», — заявил Янош Херман.






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