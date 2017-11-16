Каладзе поддерживает желание ОВГ конкурировать с частными каналами

16.11.2017 16:28 Мэр Тбилиси Каха Каладзе приветствует реформу Общественного Вещателя. По его словам, развитие канала необходимо.



«Я поддерживаю реформу Общественного Вещателя. Реформу действительно надо осуществить, чтобы канал развивался, конкурировал с коммерческими каналами и стал рейтинговым.



Реформы действительно необходимо осуществить, так как ежегодно тратятся десятки миллионов, тратились и каким был результат? Никаким. Первый канал не смотрели, и, соответственно, необходима реформа.



С моей стороны будет максимальная поддержка, чтобы Общественный Вещатель вступил в конкуренцию с теми телевидениями, которые сегодня пользуются высоким рейтингом на рынке.



У Первого канала есть эта возможность, однако важно проведение реформ, и мы максимально поддержим то, что было представлено в парламенте», — заявил Каха Каладзе.



На сегодняшнем пленарном заседании парламент обсудит законодательный пакет «О вещании» в первом чтении.















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