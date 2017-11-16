Парламентская оппозиция считает «фасадными» структурные изменения в правительстве Грузии

16.11.2017 17:27 У правительства Грузии есть неделя для предоставления в парламент законопроекта о структурных изменениях в правительстве.



Накануне правительство Грузии уже одобрило инициативу премьер-министра и теперь парламент должен утвердить поправки в закон «О структуре, полномочиях и правилах деятельности правительства Грузии».



Накануне на пленарном заседании высшего законодательного органа депутаты начали обсуждать уже осуществленные изменения в кабинете министров, утверждение которых, в условиях конституционного большинства «Грузинской мечты», не представляют проблемы для правящей партии.



Как и следовало ожидать, оппозиция изменениями в правительстве недовольна, считает их «фасадными» и указывает на то, что за ними стоит неофициальный лидер правящей партии миллиардер Бидзина Иванишвили.



«Вы готовили эти реформы и скрыли это от населения, или сами не знали о них? Скорее всего, вы сами не знали об этих изменениях. К сожалению, они в очередной раз станут фасадными и спонтанными и не будут иметь никакого влияния на экономию бюджетных средств», — заявил на пленарном заседании депутат от оппозиционной партии «Европейская Грузия» Ираклий Абесадзе.



Критику вызвало и назначение бывшего министра экономики Георгия Гахария министром внутренних дел и вице-премьером. Место Гахария в Минэкономики занял министр финансов Дмитрий Кумсишвили, а главным финансистом страны стал генеральный директор АО «Грузинская железная дорога» Мамука Бахтадзе.



Представители оппозиции считают, что Гахария не пригоден для должности министра внутренних дел, так как у него нет ни соответствующего политического опыта, ни опыта работы в правоохранительных органах.



Оппозиция уверена, что Гахария был назначен на пост главы МВД из-за проявленного к нему доверия Бидзины Иванишвили.



«Совершенно непонятно, когда вы предлагаете нам министром внутренних дел кандидатуру господина Гахария, у которого нет никакой соответствующей квалификации кроме того, что он лично наделен доверием Иванишвили. Это подлинное лицо «Грузинской мечты». Вы тут только для неформального правления», — сказала депутат парламента Грузии от «Единого национального движения» Саломе Самадашвили.



В ответ депутат от правящей партии «Грузинская мечта» Нукри Кантария обратился к классике грузинской поэзии — стихотворению Галактиона Табидзе «Без любви», заменяя слова «без любви» на «без Бидзины».



«Вы еще раз подтвердили, что без Бидзины для оппозиции «и солнце не царит на небосводе», и «сам Бидзина не существует без Бидзины». Сколько бы вы сейчас не упоминали имя этого человека, вам не прибавится ни его ума, ни возможностей», — сказал Кантария на пленарном заседании.



Лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе посоветовал коллегам дождаться поступления законопроекта в парламент и пообещал, что после этого станет известно, сколько денег будет сэкономлено за счет сокращений министерств с 18 до 14.



«Сколько можно будет сэкономить, куда пойдут потом эти деньги, на эти вопросы будут ответы именно после того, как мы уже в парламенте рассмотрим детальный план этих изменений», — сказал Талаквадзе.



"Новости-Грузия"











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