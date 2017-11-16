Народный защитник о необходимости «участия общественности» в подборе будущего омбудсмена

16.11.2017 19:14 Народный защитник Грузии Уча Нануашвили, пятилетний срок полномочий которого истекает 7 декабря, заявляет, что участие общественности в процессе подбора будущего омбудсмена является «важным», так как «власти должны принимать во внимание также и интересы определенных групп общества».



«Я бы хотел, чтобы на эту позицию был представлен кандидатом, который обладает длительным опытом работы области прав человека, является принципиальным, независимым, профессионалом с высокими моральными ценностями», - заявил Уча Нануашвили на пресс-конференции 15 ноября.



По сообщениям в СМИ, на данный момент в неправительственном секторе на пост будущего омбудсмена рассматриваются три кандидатуры: руководитель Ассоциации молодых юристов Анна Нацвлишвили, ассоциированный профессор Государственного университета Илии Вахушти Менабде, и председатель Государственной комиссии по помилованию при президенте, журналист - Звиад Коридзе.



По распространившимся сообщениям, на должность омбудсмена также рассматриваются кандидатуры инспектора по защите личных данных Тамары Калдани, помощника премьер-министра Софо Джапаридзе, и бывшего заместителя народного защитника Софо Хоргуани. Как заявляют СМИ, эти кандидатуры обсуждаются в правящей команде.



Комментарии по поводу кандидатуры на пост народного защитника сделали также и представители парламентских оппозиционных партий.



«Моя позиция и позиция Европейской Грузии заключается в том, что мы дождемся, кого выдвинет неправительственный сектор... Будет хорошо, если они остановят свой выбор на одной кандидатуре... Мы можем представить неправительственному сектору возможность воспользоваться мандатом парламентского меньшинства, и мы сможем выдвинуть их кандидата», - заявил представитель Европейской Грузии Георгий Тугуши, который в 2009-2012 гг. занимал должность народного защитника.



По словам представителя Единого национального движения Тины Бокучава, власти выдвинут на пост народного защитника кандидатуру, которая будет лояльной к ним.



По заявлению одного из лидеров Альянса патриотов Ирмы Инашвили, «если со стороны власти будет представлен хороший кандидат, мы не проявим упорства и проанализируем биографию этого кандидата».



Спикер парламента Ираклий Кобахидзе также прокомментировал вопрос подбора кандидатуры на пост Народного защитника. По его словам, «внутри правящей команды дискуссия будет проходить очень активно. Далее, разумеется, формат консультаций будет расширен».



Народного защитника, который занимается надзором защиты прав и свобод человека в стране, избирается Парламентом на пятилетний срок. Право на выдвижение кандидата на должность омбудсмена имеет только парламентская фракция, равно как и не менее шести членов Парламента, которые не входят в какую-либо фракцию.



Несколько недель назад неправительственные организации опубликовали совместное заявление, в котором потребовали вовлечения в процедуры по подбору нового народного защитника.



Civil Georgia











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