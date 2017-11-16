Структурные изменения не должны повлиять на степень и качество сотрудничества с ЕС - Янош Херман

16.11.2017 20:18 Мы должны обеспечить, чтобы структурные изменения не оказали влияния на степень и качество сотрудничества Грузии с Евросоюзом (ЕС). Убежден, что таковы намерения и правительства Грузии, - об этом заявил агентству «IPN» посол ЕС в Грузии Янош Херман.



«Благодарю за хорошее сотрудничество тех министров, которые оставляют должности, и поздравляю новоназначенных министров. Мы должны обеспечить то, чтобы структурные изменения не оказали влияния на степень и качество сотрудничества Грузии с ЕС. Убежден, что таковы намерения и правительства Грузии. Мы вместе оценим структурные изменения на основании информации, полученной от правительства Грузии. До этого же мы ознакомились с откликами различных политических игроков и неправительственных организаций», - заявил Янош Херман.



По его словам, у разных стран в связи со структурным устройством есть свои подходы и условия.



«Я встречусь с руководителями реорганизованных министерств, и мы рассмотрим этот вопрос», - отметил Янош Херман.















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