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Парламент Грузии не смог принять решения по ряду законопроектов из-за отсутствия кворуму


16.11.2017   20:21
Парламент Грузии так завершил пленарное заседание текущей недели, что не смог принять решения по рассмотренным вопросам. Из-за отсутствия кворума голосования не удалось провести.

«Мы должны были провести процедуру голосования, однако видим, что нет достаточного количества депутатов для того, чтобы было проведено голосование», - заявил председатель парламента Ираклий Кобахидзе.

Голосование предполагалось по нескольким законопроектам, в том числе по проекту изменений, запланированных в законе «О вещании».






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