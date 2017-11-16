Балтийская ассамблея выразила решительную поддержку странам-членам «Восточного партнерства»

16.11.2017 20:43 Балтийская ассамблея выразила решительную поддержку странам-членам «Восточного партнерства»

Балтийская ассамблея выразила решительную поддержку странам-членам «Восточного партнерства», — об этом говорится в информации МИД Грузии.



По информации ведомства, в резолюции, принятой Балтийской ассамблеей в Эстонии, подчеркивается, что члены ассамблеи поддерживают европейские устремления и выбор стран Восточного партнерства, готовы последовательно поддерживать страны-партнеры. В этом контексте члены ассамблеи обратились к законодательным органам, правительствам Эстонии, Латвии и Литвы, а также к министрам Балтийского совета с рекомендациями по вопросам Восточного партнерства.



По их информации, ассамблея призывает правительства стран Балтии активно помогать государствам-членам Восточного партнерства в процессе реформирования и укрепления государственной и общественной стойкости; укреплять сотрудничество ЕС и США и координировать поддержку политики Восточного партнерства и продолжать политическую и экономическую поддержку государств-членов ГУАМ.



Балтийская ассамблея призывает правительства стран Балтии учесть и решительно поддержать рекомендации ассамблеи, отображенные в обращении в связи с саммитом Восточного партнерства от 10 октября 2017 года, где подтверждается твердая поддержка европейских стремлений стран Восточного партнерства и европейского выбора, отмечена необходимость дифференцированного подхода, так же как и необходимость консолидации и укрепления формата Восточного партнерства.



В документе говорится о продолжении совместных усилий по снижению давления со стороны Российской Федерации, поддержке территориальной целостности и суверенитета Восточных партнеров.



Параллельно с Балтийской ассамблеей в Эстонии состоялось очередное заседание Балтийского совета, в совместном заявлении которого также подчеркивается большой успех формата Восточного партнерства с точки зрения институциональных реформ, благого управления и осуществления экономического потенциала.



В заявлении подчеркивается, что «Россией по-прежнему оккупированы регионы Грузии Абхазия и Цхинвали / т.н. Южная Осетия. Продолжается незаконный процесс незаконной бордеризации и ползучей аннексии на обеих оккупированных территориях». В этом контексте Совет настоятельно призывает Россию соблюдать международные обязательства.



В заявлении Балтийского совета отмечается, что реформы, осуществляемые странами Восточного партнерства, принесут конкретную выгоду гражданам этих стран.















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