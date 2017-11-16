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Права населения оккупированных территорий Грузии являются приоритетом правительства - МИД Грузии


16.11.2017   20:45
Одним из важных приоритетов правительства Грузии является защита элементарных прав населения, оставшегося на оккупированных Россией территориях. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Давид Дондуа.

По его же словам события, текущие на оккупированных территориях, находятся в международной повестке дня.

"Для этого мы используем все имеющиеся у нас средства, будь то дипломатические, политические, или правовые рычаги. Мы не оставляем без реагирования факты нарушения прав человека, или провокационные действия России. В результате вопрос о грузино-российском конфликте, а также события на наших оккупированных территориях, постоянно находятся в международной повестке дня" - заявил Давид Дондуа 1tv.

По его же словам, международное сообщество твердо поддерживает Грузию.








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