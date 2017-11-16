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Каладзе заявил о готовности сотрудничать со всеми политическими группами


16.11.2017   20:55
Мы готовы разговаривать с оппозицией по тем вопросам, которые реально важны для Тбилиси и тбилисцев, а не о надуманных проблемах, — об этом говорится в распространенном сегодня заявлении мэра Тбилиси Кахи Каладзе.

«В предвыборный период я не один раз выразил готовность, и подтверждаю сегодня, что моя команда, я лично планируем встречу с оппозицией для того, чтобы поделиться нашими планами, конкретными проектами и видением.

Примечательно, что оппозиция сегодня выразила желание провести встречу. Мы готовы разговаривать с любой оппозиционно настроенной группой о делах, которые реально важны для Тбилиси и тбилисцев, а не о надуманных проблемах. Наша позиция состоит в том, что конструктивное сотрудничество возможно со всеми политическими группами, которые хотят сделать дельное для Тбилиси», — отмечено в заявлении Каладзе.






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