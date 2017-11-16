Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Президент Грузии встретился с членами молодежного парламента


16.11.2017   21:37
Президент ГрузииГеоргий Маргвелашвили встретился с членами Молодежного парламента в администрации президента.

Президент и парламентский секретарь Ана Долидзе обратились к членам парламента с приветственной речью обратились и рассказали о важности Недели толерантности.

Георгий Маргвелашвили отметил, что толерантность является основным элементом строительства мирного, современного и европейского государства.

«Человек, который защищает, работает над защитой прав человека, его свободы, думаю, является очень важным. Это важно как для рядового гражданина, так и политического лидера. Именно поэтому важно помнить, что не только с точки зрения политической повестки дня, но и глубинно, когда свободе кого-то угрожает опасность, наша задача служить свободе других людей», — заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В 2018 году по Транскаспийскому маршруту Планируется перевозка 3 млн тонн груза
Грузинские вина квеври были представлены на выставке RAW в Америке
Объемы денежных переводов в Грузию увеличились на 19,7%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Омбудсмен опубликовал отчет о проблемах учащихся на оккупированных территориях
Российский биометрический загранпаспорт начали выдавать и в Абхазии
Мемориал в Килманроке подкорректируют с учетом внешней политики Великобритании
В селе Тагилони оккупированного Гальского района закрыли базовую школу
Грузия осуждает визит президента Науру в оккупированную Россией Абхазию
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Обвиняемый в подрыве чеченского полицейского экстрадирован из Германии
В Азербайджане произошло очередное землетрясение
В Грузии усмотрели признаки «нового сезона борьбы против президента»
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна