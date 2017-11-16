Президент Грузии встретился с членами молодежного парламента

16.11.2017 21:37 Президент ГрузииГеоргий Маргвелашвили встретился с членами Молодежного парламента в администрации президента.



Президент и парламентский секретарь Ана Долидзе обратились к членам парламента с приветственной речью обратились и рассказали о важности Недели толерантности.



Георгий Маргвелашвили отметил, что толерантность является основным элементом строительства мирного, современного и европейского государства.



«Человек, который защищает, работает над защитой прав человека, его свободы, думаю, является очень важным. Это важно как для рядового гражданина, так и политического лидера. Именно поэтому важно помнить, что не только с точки зрения политической повестки дня, но и глубинно, когда свободе кого-то угрожает опасность, наша задача служить свободе других людей», — заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили.















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