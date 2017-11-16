Общественный Вещатель не может быть в роли «официанта» - депутат

16.11.2017 21:38 По словам депутата от большинства Нукри Кантария, несмотря на то, что в Общественном Вещателе работает много талантливых людей и были интересные передачи, канал не сформировался. Кантария считает, что в ряде случаев, была несовместимость между спросом и миссией Вещателя.



«Это очень важный вопрос. Тут дело не только в сотрудниках и менеджменте, может я ошибаюсь, но тут была несовместимость между спросом и миссией Вещателя», — заявил Кантария.



По словам депутата, Общественный Вещатель не может быть в роли «официанта» и механически выполнять то, что ему закажут.



Как отметил Кантария, соревнования между Общественным Вещателем неправильно, так как на Вещатель возложена большая миссия.



«Нельзя, чтобы у Общественного Вещателя была постоянная коммерческая реклама. Это не его основная функция. Общественный Вещатель не может быть в роли «официанта» и механически выполнять то, что ему закажут. Он не может стать «желтым». На него возложена большая идейная, национальная миссия, что мы не можем требовать от любого частного телевидения», — заявил Кантария.



По его словам, для Общественного Вещателя важно качество, художественность. По словам Кантария, если Общественный Вещатель будет снимать сериал, темой должна быть классика и литература, как, по его словам, делает BBC и российский канал.



По его словам, должен существовать механизм контроля. По словам Кантария, было бы хорошо, если бы группа депутатов подвела итоги работы Общественного вещателя в конце каждого года.



Кантария считает, что должен быть механизм контроля. По словам депутата, будет хорошо, если определенная группа депутатов будет подводить итоги работы Общественного Вещателя в конце каждого года.















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