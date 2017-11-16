Президент Грузии сделал заявление в связи с международным днем толерантности

16.11.2017 22:03 Президент Грузии распространяет заявление в связи с международным днем толерантности.



По словам Георгия Маргвелашвили, принятие индивидуальности отличающихся традиций и людей, понимание и уважения являются обязательным условием для мира и строительства общества всеобщего развития.



«Сегодня, вместе со всем цивилизованным миром, мы отмечаем день толерантности.



Принятие отличающегося является выражением свободы и внутренней силы. Укрепление этой свободы является залогом развития общества.

В ходе строительства свободной, европейской Грузии жизненно необходимо, чтобы у всех групп общества, у каждого индивида, несмотря на отличие от других, было ощущение, что они являются участниками и творцами этого процесса.



Принятие нашего культурного многообразия, отличающихся традиций и индивидуальности людей, понимание и уважения являются обязательным условием для согласия, мира и строительства общества всеобщего развития.



Толерантность является непрерывной традицией нашей длительной истории. На протяжение веков на этой земле без проблем жили и живут люди, различающиеся по национальности, религии или другим признакам, которые вместе создают завтрашний день нашей общей родины.



В соответствии в этим бесценным наследием, мы должны заботиться, чтобы это традиции получили новую жизнь в новом времени, чтобы Грузия постоянно была такой, какой ее описывает великий Илья: обитель мира и место свободы совести для всех», — заявляет президент.















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