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Судебный процесс над турецким педагогом в Грузии отложен до 20 ноября
16.11.2017 22:18
Судебный процесс над менеджером колледжа Демиреля Мустафой Эмре Чабуком, после исследования доказательств со стороны защиты, отложен до 20 ноября из-за проблем с переводчиком.
До начала процесса, сторона защиты, в качестве доказательств, представила отчеты различных международных и неправительственных организаций, в которых идет речь о тяжелом положении в связи с защитой прав человека в Турции, в том числе и в местах заключения.
«Мы попросили министерство по делам беженцев отозвать решение, которым Мустафе Эмре Чабуку и его семье отказали предоставить статус беженца. Существует много заключений о ситуации в турецких тюрьмах, поэтому мы считаем, что наше требование должно быть удовлетворено», — заявил адвокат Чабука Сосо Бараташвили.
Рассмотрение иска Мустафы Эмре Чабука в Тбилисском городском суде было первым процессом по делу задержанного после подготовительного заседания.
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