Литва приняла «закон Магнитского»

16.11.2017 22:36 Сейм Литвы единогласно принял аналог «закона Магнитского», передает Delfi.



Законопроект, в числе прочего, предполагает запрет на въезд страну иностранцам, которые подозреваются в совершении тяжкого преступления против личности в другом государстве.



«Конечно, мы вынуждены будем ответить на очередной недружественный шаг Литвы и закроем въезд в Россию для ряда нежелательных лиц из этой страны. А претендентов на эту роль сейчас здесь немало», — прокомментировал принятие данного закона российский посол в Литве Александр Удальцов.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

