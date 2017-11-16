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Литва приняла «закон Магнитского»
16.11.2017 22:36
Сейм Литвы единогласно принял аналог «закона Магнитского», передает Delfi.
Законопроект, в числе прочего, предполагает запрет на въезд страну иностранцам, которые подозреваются в совершении тяжкого преступления против личности в другом государстве.
«Конечно, мы вынуждены будем ответить на очередной недружественный шаг Литвы и закроем въезд в Россию для ряда нежелательных лиц из этой страны. А претендентов на эту роль сейчас здесь немало», — прокомментировал принятие данного закона российский посол в Литве Александр Удальцов.
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