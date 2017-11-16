Маргвелашвили: Невозможно быть свободным не защищая свободу других людей

16.11.2017 22:59 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили встретился с членами Европейского молодежного парламента и поговорил с ними о толерантности, европейской и евроатлантической интеграции Грузии, российско-грузинских отношениях и оккупации Грузии.



По информации администрации президента Грузии, Георгий Маргвелашвили обширно говорил по поводу Международного дня толерантности, отметив, что грузины всегда гордятся своим прошлым и историей, которую создавали вместе, объединившись в одно общество, люди, представляющие многие национальности и различные религии.



«Я говорю с будущими лидерами, будущим поколением, у которого есть желание и готовность определить будущее собственных стран, Европы и в целом цивилизации.



Этот день толерантности и прошения весьма важен для строительства и современного и сильного общества. Важно, когда человек работает для защиты прав и свободы других людей.



...Вы не можете быть свободными, если не будете защищать свободу других людей, свободу тех людей, с которыми вместе живете, которые рядом с вами.



Вы должны выражать протест, когда кого-то ущемляют. Ваша задача должна заключаться в защите прав и свобод сограждан в повседневной деятельности, и любой шанс, который будет упущен вами с этой точки зрения, это момент, когда вы потеряете свое лидерство», - заявил Георгий Маргвелашвили в беседе со студентами.















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