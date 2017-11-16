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Новый глава МВД Грузии назвал своих заместителей
16.11.2017 23:02
Вице-премьер, министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария назначил заместителей. По информации МВД, должность первого заместителя занял Кахабер Сабанадзе.
Кахабер Сабанадзе является докторантом международного права и международных отношений. С мая 2017 года он работал заместителем начальника контртеррористического центра Службы государственной безопасности. В 2015 -2017 годах Кахабер Сабанадзе был заместителем директора департамента государственной безопасности Службы государственной безопасности. В 2008-2010 годах он работал в должности первого заместителя начальника департамента военной разведки Минобороны Грузии. В 2006-2008 годах Сабанадзе был начальником оперативного управления специальной службы МИДа Грузии; в 2004-2006 годах – он был заместителем начальника отделения по борьбе с международным терроризмом контртеррористического департамента МВД Грузии.
На пост заместителя главы МВД назначена Нино Джавахадзе. Она – магистр экономики. В 2013-2015 годах Нино Джавахадзе являлась начальником управления по связям с Всемирной торговой организацией и торговых переговоров Министерства экономики и устойчивого развития Грузии, главой службы экономического развития аппарата Экономического совета и заместителем секретаря Экономического совета, а также – членом переговорной группы по соглашению об ассоциации Грузии и ЕС. С ноября 2016 года Нино Джавахадзе занимала должность заместителя министра экономики и устойчивого развития Грузии.
Нино Джавахадзе будет руководить в министерстве направлениями по международным отношениям, реформам и развитию, стратегическим коммуникациям, связям с общественностью и Академией МВД.
Работу на посту замглавы МВД продолжит Мераб Малания. Он по профессии правовед и обладает многолетним опытом работы в МВД. В 2015 году Мераб Малания был директором департамента миграции МВД, а также – директором департамента по особым поручениям центра специальных и чрезвычайных мероприятий МВД. С 2016 года он был замом главы МВД.
Мераб Малания в ведомстве курирует департаментом по особым поручениям, департаментом охраны объектов, департаментом охраны стратегических трубопроводов, департаментом миграции и Агентством по управлению чрезвычайными ситуациями.
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