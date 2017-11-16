CENN требует широкого обсуждения реорганизации Министерства охраны окружающей среды Грузии

16.11.2017 23:36 Кавказская сеть природоохранных неправительственных организаций (CENN) откликается на запланированную реорганизацию в правительстве Грузии, которая наряду с другими структурными изменениями предусматривает разделение Министерства по вопросам охраны окружающей среды и природных ресурсов и передачу его полномочий Министерству экономики и Министерству сельского хозяйства, и требует широкого обсуждения этого вопроса.



CENN обращается к правительству страны с просьбой предоставить обществу аргументацию необходимости реорганизации Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов; А также подробный план передачи полномочий, функций, текущих программ и юридических проектов министерства соответствующим ведомствам.



Кроме того, природоохранные НПО считают, что гражданскому обществу и международным организациям должны быть предоставлены разумные сроки для подготовки анализа и замечаний к плану реорганизации министерства; А Парламенту следует представить такой законопроект, который будет подготовлен на основе «плана, согласованного в результате процесса с соучастием»



«По предварительной оценке CENN, в заявлениях правительства Грузии вырисовывается риск принятия решений поспешно, без соответствующего обоснования и процесса соучастия, в условиях отсутствия прозрачности, что может затруднить демократическое развитие страны и нанести вред имиджу Грузии, как стране-международного партнера», говорится в заявлении Сети природоохранных НПО, которое было опубликовано 15 ноября.



Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили 13 ноября представил широкомасштабный план реорганизации правительства. Согласно инициативе, планируется слияние и реорганизация нескольких министерств.



По предварительной информации, Министерство окружающей среды и природных ресурсов будет разделено. Часть его полномочий, касающиеся охраны природных ресурсов, будет передана в Министерство экономики. А направление охраны окружающей среды – перейдет в компетенцию Министерства сельского хозяйства.



Civil Georgia











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