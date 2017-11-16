Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Грузино-российская встреча в расширенном составе пройдет в Швейцарии в конце ноября


16.11.2017   23:37
Представители Грузии и России в конце ноября проведут встречу в расширенном формате в Швейцарии с участием швейцарской стороны. Об этом Первому каналу Общественного телевидения Грузии заявил специальный представитель премьер-министра Грузии по вопросам взаимоотношений с Россией Зураб Абашидзе.

Заявление Абашидзе сделал после очередной, 16-й встречи с заместителем МИД РФ Григорием Карасиным, которая проходила 16 ноября в Праге.

По словам спецпредставителя грузинского премьера, на встрече в расширенном формате стороны обсудят все нюансы заключенного в 2011 году соглашения о таможенном мониторинге грузооборота на границах. Из-за этих несогласованных нюансов пока не удаётся оформить двусторонние контракты со швейцарской компанией, которая должна заниматься мониторингом грузов.

На нынешней встрече в Праге обсуждались обычные для такого формата вопросы сотрудничества в сферах торговли, транспорта, экономики. Был отмечен рост внешнеторгового оборота между Грузией и Россией, а также увеличение числа российских туристов, посетивших Грузию.

«Примечательно, что до конца текущего года число туристов из России, побывавших в Грузии, превысит один миллион человек», — предсказал Зураб Абашидзе.

Встречи в формате Абашидзе-Карасин проводятся с конца 2012 года по инициативе бывшего премьер-министра Грузии Бидзины Иванишвили с целью налаживания отношений между Грузией и Россией.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В 2018 году по Транскаспийскому маршруту Планируется перевозка 3 млн тонн груза
Грузинские вина квеври были представлены на выставке RAW в Америке
Объемы денежных переводов в Грузию увеличились на 19,7%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Омбудсмен опубликовал отчет о проблемах учащихся на оккупированных территориях
Российский биометрический загранпаспорт начали выдавать и в Абхазии
Мемориал в Килманроке подкорректируют с учетом внешней политики Великобритании
В селе Тагилони оккупированного Гальского района закрыли базовую школу
Грузия осуждает визит президента Науру в оккупированную Россией Абхазию
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Обвиняемый в подрыве чеченского полицейского экстрадирован из Германии
В Азербайджане произошло очередное землетрясение
В Грузии усмотрели признаки «нового сезона борьбы против президента»
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна