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Киевский суд открыл производство по иску Михеила Саакашвили


16.11.2017   23:40
Окружной административный суд Киева открыл производство по иску лидера партии Рух новых сил, экс-председателя Одесской обладминистрации, бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили в Министерство внутренних дел Украины, в Государственную миграционную службу в качестве третьего лица, сообщила пресс-служба суда.

Судебное заседание назначено на 4 декабря.

Истец просит суд признать незаконным и недействительным приказ МВД Украины №715 от 16 августа 2012 относительно заявления о принятии в гражданство Украины в части "Под судом и следствием на территории иностранных государств не состою".

Ранее сообщалось, что защита Саакашвили обжаловала отказ в предоставлении статуса беженца.

Напомним, вечером 10 сентября сторонники экс-губернатора Одесской области Михеила Саакашвили прорвали оцепление силовиков на пункте пропуска Шегини и провели политика на территорию Украины.

По данному факту полиция открыла уголовное производство. Участникам акции грозит до пяти лет тюрьмы. Позже дело о прорыве Саакашвили в Украину дополнили статьей о сопротивлении правоохранителям.

Михеил Саакашвили вернулся в Украину, несмотря на лишение украинского гражданства и угрозы отобрать у него паспорт гражданина Украины.






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