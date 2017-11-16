Киевский суд открыл производство по иску Михеила Саакашвили

16.11.2017 23:40 Окружной административный суд Киева открыл производство по иску лидера партии Рух новых сил, экс-председателя Одесской обладминистрации, бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили в Министерство внутренних дел Украины, в Государственную миграционную службу в качестве третьего лица, сообщила пресс-служба суда.



Судебное заседание назначено на 4 декабря.



Истец просит суд признать незаконным и недействительным приказ МВД Украины №715 от 16 августа 2012 относительно заявления о принятии в гражданство Украины в части "Под судом и следствием на территории иностранных государств не состою".



Ранее сообщалось, что защита Саакашвили обжаловала отказ в предоставлении статуса беженца.



Напомним, вечером 10 сентября сторонники экс-губернатора Одесской области Михеила Саакашвили прорвали оцепление силовиков на пункте пропуска Шегини и провели политика на территорию Украины.



По данному факту полиция открыла уголовное производство. Участникам акции грозит до пяти лет тюрьмы. Позже дело о прорыве Саакашвили в Украину дополнили статьей о сопротивлении правоохранителям.



Михеил Саакашвили вернулся в Украину, несмотря на лишение украинского гражданства и угрозы отобрать у него паспорт гражданина Украины.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

