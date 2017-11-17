Карасин: РФ будет стремиться к введению безвизового режима с Грузией

17.11.2017 10:47 Москва будет максимально смягчать визовый режим с Грузией и стремиться к его полной отмене. Об этом заявил в четверг ТАСС статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин по итогам встречи с представителем премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с РФ Зурабом Абашидзе.



"Мы будем стремиться к тому, чтобы рано или поздно безвизовый режим в отношениях между нашими двумя соседними государствами укрепился в качестве правила, - сказал он. - Все зависит от ситуации в регионе, согласованных действий по борьбе с терроризмом, ведь регион очень чувствительный, и у нас есть необходимость проявлять бдительность".



"Мы будем максимально смягчать визовый режим, - указал Карасин. - Уже сейчас грузинский гражданин может путешествовать по приглашению любого человека, который живет в РФ. Думаю, что на данный момент это оптимально".



По словам Карасина, введению безвизового режима между Россией и Грузией мешает, кроме прочего, и близость страны к зоне военных конфликтов (некоторые из которых сама Россия и "заварила").



"Отмене виз для граждан Грузии мешает не только отсутствие между нашими странами дипломатических отношений, разорванных Тбилиси в 2008 году в одностороннем порядке. Большую роль в решении данного вопроса играет также безопасность в этом регионе. Неподалеку от Грузии происходят военные конфликты, зафиксированы попытки террористов проникнуть этим путем на территорию России. Поэтому данная ситуация является предметом серьезного обсуждения и анализа экспертов", — сказал Карасин.















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