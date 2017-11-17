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В Праге прошла встреча в формате Абашидзе-Карасин


17.11.2017   11:02
На 16-й встрече Абашидзе-Карасин стороны рассмотрели торгово-экономические, транспортные, и гуманитарные вопросы между двумя странами.

По заявлению специального представителя премьер-министра по вопросам отношений с Россией после завершения встречи, в 2017 году по сравнению с минувшими годами, наметилась определенная динамика в контексте торговли, а также возросли транспортные перевозки как воздушным, так и наземным путем.

"Примечательно, что в 2017 году количество российских туристов, въехавших в страну, до конца года превысит один миллион человек"- говорит Зураб Абашидзе.

По его информации, в ходе встречи разговор коснулся также граждан Грузии, задержанных по обвинению в шпионаже.

По словам Зураба Абашидзе, результатом пражского формата является то, что восемь граждан Грузии, которым были предъявлены тяжкие обвинения, были переданы грузинской стороне. В настоящем, по словам Зураба Абашидзе, в заключении остаются еще несколько человек, и идут переговоры в связи с ними.

Последняя встреча формата Абашидзе-Карасин состоялась 7 июля в Праге. Помимо вопроса имплементации соглашения о торговом мониторинге, оформленного в 2011 году, на встрече специальный представитель премьер-министра Грузии поставил вопрос о передвижении линии оккупации российской стороной в селе Бершуети.







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